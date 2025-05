Está encontrado o primeiro finalista da edição deste ano da NBA. Os Oklahoma City Thunder levaram a melhor sobre os Minnesota Timberwolves (124-94) e garantiram uma vaga na final, 13 anos depois.

Com a série nuns expressivos 3-1, a formação da casa teve um arranque demolidor e ao intervalo já vencia por 33 pontos. Destaque para a exibição de gala de Shai Gilgeous-Alexander, que assinou 34 pontos, com oito assistências e ainda sete ressaltos a favor dos «Thunder».

Assista aqui aos melhores momentos de Shai:

Do outro lado faltou alguma inspiração e individualidades, com Julius Randle a ser o mais esclarecido, com um total de 24 pontos em todo o encontro.

A formação de Oklahoma fica agora a aguardar pelo adversário na final, que irá sair do jogo entre os New York Knicks e os Indiana Pacers, sendo que a vantagem está neste momento do lado dos Pacers (3-1 na série).