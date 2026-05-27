NBA: Thunder voltam a bater os Spurs e ficam a uma vitória da final
Shai Gilgeous-Alexander voltou a liderar os campeões em título no triunfo por 127-114
Os Oklahoma City Thunder estão a uma vitória de garantir presença na final da NBA pelo segundo ano consecutivo, depois de bater os San Antonio Spurs por 127-114, no quinto jogo da final da Conferência Oeste.
Em Oklahoma, voltou a ser Shai Gilgeous-Alexander a assumir o protagonismo: 32 pontos, numa exibição decisiva que deixou a equipa a liderar a série por 3-2 antes do sexto encontro, marcado para quinta-feira, em San Antonio.
Mesmo sem Jalen Williams e Ajay Mitchell, ambos lesionados, a formação orientada por Mark Daigneault respondeu à derrota sofrida no jogo anterior e mostrou maior consistência desde cedo.
Depois de entrar em desvantagem, os Thunder reagiram ainda no primeiro período e chegaram ao intervalo já com 11 pontos de vantagem. A equipa da casa acelerou no arranque do terceiro quarto, abriu com um parcial de 9-0 e nunca mais perdeu o controlo da partida.
Além dos 32 pontos de Gilgeous-Alexander, destaque para os 22 de Alex Caruso e para a boa resposta de Jared McCain, que apareceu em grande na segunda parte e terminou com 20 pontos.
Do lado de San Antonio, Victor Wembanyama marcou 20 pontos, mas teve uma noite pouco eficaz no lançamento, enquanto Stephon Castle foi o melhor marcador dos Spurs com 24.
Com este resultado, a formação de Oklahoma e campeã em título fica agora a um triunfo da final da NBA, enquanto os Spurs tentam forçar a «negra» perante o seu público.
