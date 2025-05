Os Oklahoma City Thunder venceram na madrugada desta sexta-feira os Minesota Timberwolves por 118-103 no segundo jogo da final da conferência Oeste da NBA.

Depois de já terem triunfado no primeiro encontro entre as duas equipas nesta final, os Thunder voltaram a entrar melhor no encontro e venceram os dois primeiros períodos por 29-25, alcançando uma vantagem de oito pontos ao intervalo.

No terceiro quarto, a equipa de Shai Gilgeous-Alexander, que terminou a partida com 38 pontos e oito assistências, aumentou ainda mais a distância no marcador depois de vencerem por 35-21.

O melhor que os Timberwolves conseguiram foi triunfar no derradeiro quarto por 32-25, mas já não foram a tempo de evitar a derrota, a segunda nesta final de conferência.

