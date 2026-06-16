Os Chicago Bulls anunciaram a contratação de Tiago Splitter para o cargo de treinador principal. O brasileiro de 41 anos torna-se o 25.º técnico da história da franquia.

Splitter chega aos Bulls depois de uma temporada em que assumiu interinamente o comando dos Portland Trail Blazers, conduzindo a equipa a um registo de 42 vitórias e 40 derrotas, e ao sétimo lugar da Conferência Oeste.

«Quero agradecer aos Bulls pela oportunidade de liderar uma franquia histórica. Os Bulls representam tudo aquilo que adoro neste jogo: tradição, uma cidade apaixonada e um grupo jovem e ambicioso. Estou ansioso por começar a trabalhar», afirmou o novo treinador.

A carreira de treinador começou logo após a retirada, em 2018, nos Brooklyn Nets, onde desempenhou funções de observador e treinador-adjunto. Mais tarde integrou também a equipa técnica dos Houston Rockets.

Antes da experiência em Portland, Splitter treinou o Paris Basketball em 2024/25, conquistando o campeonato e a Taça de França e levando o clube aos play-offs da Euroliga. Tornou-se então o primeiro treinador brasileiro a orientar uma equipa na principal competição europeia.