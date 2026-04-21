O francês Victor Wembanyama, dos San Antonio Spurs, foi eleito por unanimidade o melhor defesa do ano da fase regular da NBA.

Wembanyama fez também história por ser o mais jovem de sempre - 22 anos - a conquistar o galardão. O poste dos Spurs recebeu a totalidade dos 100 votos para o primeiro lugar, atingindo os 500 pontos.

Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, foi segundo, com 239 votos, e Ausar Thompson, dos Detroit Pistons, terceiro, com 60.

Wembanyama, diga-se, liderou a NBA em desarmes de lançamento pela terceira época consecutiva. Em 2023/24, já tinha sido eleito o rookie do ano.

Wemby é também candidato a MVP da época regular, prémio ao qual concorre com o canadiano Shai Gilgeous-Alexander, dos Oklahoma City Thunder, e com o sérvio Nikola Jokic, dos Denver Nuggets.