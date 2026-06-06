NBA: Wembanyama treme na fase decisiva e Knicks fazem 2-0 na final
Poste francês acumula erros nos últimos segundos de um jogo que a equipa de Nova Iorque venceu por 105-104
Poste francês acumula erros nos últimos segundos de um jogo que a equipa de Nova Iorque venceu por 105-104
O acerto de Jalen Brunson e as falhas de Victor Wembanyama valeram, esta madrugada, aos New York Knicks, uma dramática segunda vitória em San Antonio (104-105), para liderarem a final da NBA por 2-0.
Brunson marcou o lançamento para empatar o jogo a 104, com 39,3 segundos para jogar, e, depois de falhar outro “tiro”, teve nova oportunidade, já que Wembanyama, após ganhar o ressalto, fez um péssimo passe para as costas de Stephon Castle e, de imediato, cometeu falta sobre o base dos Knicks, que recuperara a bola.
Com 9,5 segundos para jogar, o jogador dos Knicks marcou o primeiro lance livre e falhou o segundo, com Luke Kornet a garantir, a 7,5 do fim, uma última posse de bola para os locais vencerem, só que o Wembanyama desperdiçou sobre a buzina.
Assim, a festa voltou a ser do conjunto nova-iorquino, que se colocou a dois triunfos de repetir os longínquos títulos de 1970 e 1973, sendo que os dois próximos jogos serão no seu Madison Square Garden, o terceiro na segunda-feira.
Depois do triunfo no primeiro jogo por 95-105, os Knicks estiveram a perder por 12 pontos (37-25), no início do segundo período, mas deram uma grande volta ao jogo e colocaram-se com 14 pontos à maior (83-97), a seis minutos do final.
Quando o jogo parecia resolvido, os Spurs responderam com um parcial de 14-0 e empataram o jogo (97-97), ainda com três minutos para jogar. Voltaram mesmo ao comando (104-102), mas, num final de nervos, prevaleceram os Knicks.
Karl-Anthony Towns, com 21 pontos e 13 ressaltos, Mikal Bridges, com 20 pontos, Jalen Brunson, com 20, e OG Anunoby, com 17, estiveram todos em excelente plano nos forasteiros, tal como os suplentes Landry Shamet (13) e Mitchell Robinson (sete).
Na equipa da casa, Victor Wembanyama, que chegou ao intervalo com apenas sete pontos, acabou com 29 e nove ressaltos, mas falhou nos momentos críticos, merecendo também destaque De’Aaron Fox (20 pontos) e o suplente Dylan Harper (15).