Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. A noite em que Neemias Queta marcou os primeiros pontos da carreira na NBA.

O primiro português na maior liga de basquetebol do planeta tinha consciência que este dia ia chegar e, lá no fundo, que muito provavelmente seria agora, até porque sabia que ia ter mais minutos na receção dos Sacramento Kings aos Cleveland Cavaliers. «O Alvin [treinador dos Kings] disse-me antes do jogo para me preparar, porque ia pôr-me cedo. Eu já me sentia pronto há algum tempo. Era só pôr isso em prática hoje», disse em declarações à imprensa após o jogo, que terminou com a derrota dos Kings por um ponto.

«Senti-me bem. Senti que fui capaz de ajudar a equipa. Penso que fizemos um bom, mas infelizmente não conseguimos ganhar», lamentou Neemias, que terminou a partida com 11 pontos e revelou serenidade a lançar ao cesto.

«Nos últimos jogos tive algumas oportunidades para lançar, mas a bola não entrou. Mas hoje senti-me muito mais relaxado e no fim de contas, como eu costumo dizer, isto é apenas basquetebol: é algo que estamos habituados a fazer desde sempre e sentimo-nos confortáveis a fazer. Quando a oportunidade aparece, temos de a aproveitar», vincou Neemias Queta.