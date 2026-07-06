OFICIAL: Miami Heat contratam Giannis Antetokounmpo aos Bucks
Bobby Portis Jr. acompanha o atleta grego nesta nova aventura na carreira
Bobby Portis Jr. acompanha o atleta grego nesta nova aventura na carreira
Agora sim, é oficial. Giannis Antetokounmpo troca os Milwaukee Bucks pelos Miami Heat.
Através de um comunicado, o próprio clube confirmou as saídas do poste grego e de Bobby Portis Jr. com a formação de Milwaukee, por troca com os atletas Tyler Herro, Kasparas Jakucionis, Jaime Jaquez Jr e Kel'el Ware, assim como três escolhas de primeira ronda nos «Drafts» de 2026, 2031 e 2033, uma escolha de primeira ronda em 2030 e uma escolha de segunda ronda em 2033.
Recorde-se que, na última temporada, Giannis acumulou médias de 28 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências nos 36 jogos que realizou.
Veja aqui o comunicado dos Miami Heat:
OFFICIAL: The Miami HEAT have acquired Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis Jr. from Milwaukee in exchange for Tyler Herro, Kasparas Jakučionis, Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware, three 1st round picks (2026, 2031 & 2033), a 2030 1st round pick swap and a 2033 2nd round pick. pic.twitter.com/jGX4DxH4FB— Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 6, 2026