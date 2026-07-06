Agora sim, é oficial. Giannis Antetokounmpo troca os Milwaukee Bucks pelos Miami Heat.

Através de um comunicado, o próprio clube confirmou as saídas do poste grego e de Bobby Portis Jr. com a formação de Milwaukee, por troca com os atletas Tyler Herro, Kasparas Jakucionis, Jaime Jaquez Jr e Kel'el Ware, assim como três escolhas de primeira ronda nos «Drafts» de 2026, 2031 e 2033, uma escolha de primeira ronda em 2030 e uma escolha de segunda ronda em 2033.

Recorde-se que, na última temporada, Giannis acumulou médias de 28 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências nos 36 jogos que realizou. 

Veja aqui o comunicado dos Miami Heat:

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