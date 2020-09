Foi um final emocionante o do jogo dois da final da Conferência Oeste da NBA, na última madrugada. Um «buzzer beater» de Anthony Davis garantiu a vitória aos Los Angeles Lakers ante os Denver Nuggets por 105-103, dando a vantagem de 2-0 na série à equipa de LeBron e companhia.

O extremo-poste dos Lakers não só decidiu o jogo com o triplo em cima da buzina, como foi também o melhor marcador da partida, com 31 pontos, além de nove ressaltos e duas assistências. LeBron também esteve em destaque na equipa de Frank Vogel, com 26 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências.

Com pouco mais de dois segundos para jogar e uma reposição de bola a favor, Rajon Rondo conseguiu encontrar Davis solto e o número três tratou do resto, num jogo que ficou sobretudo mais equilibrado a partir do terceiro período, com menor diferença no marcador após os Lakers terem disposto de uma vantagem de 16 pontos antes do intervalo.

Jokic, com 30 pontos, seis ressaltos e nove assistências, foi o melhor a nível individual do lado dos Nuggets, que vão tentar a primeira vitória na série no jogo três, marcado para as 02h00 de quarta-feira.

O «buzzer beater» de Anthony Davis: