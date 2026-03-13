O jogo entre Atlanta Hawks e Brooklyn Nets, na madrugada desta sexta-feira, ficou marcado por um choque entre a árbitra e um «cameraman», que obrigou a uma paragem de alguns minutos por prevenção.

Tudo aconteceu já no último período do encontro e com os Hawks na frente do marcador. Sha'Rae Mitchell bateu com a cabeça no operador de câmera que filmava junto à quadra e acabou por cair no chão. Apesar do choque, a juíza acabou por conseguir dar continuidade ao trabalho e terminar o jogo.

Assista aqui ao momento: 

RELACIONADOS
OFICIAL: Reece James renova com o Chelsea até 2032
VÍDEO: trinfo do Bodo/Glimt sobre o Sporting vale corte de cabelo a adepto
Eredivisie e a ultrapassagem de Portugal no ranking da UEFA: «É vosso... por agora»
Arbeloa: «Mbappé? Confiamos que possa viajar para Manchester»