VÍDEO: árbitra cai após bater com a cabeça em «cameraman» na NBA
Sha'Rae Mitchell recuperou e conseguiu continuar a apitar o jogo entre Atlanta Hawks e Brooklyn Nets
O jogo entre Atlanta Hawks e Brooklyn Nets, na madrugada desta sexta-feira, ficou marcado por um choque entre a árbitra e um «cameraman», que obrigou a uma paragem de alguns minutos por prevenção.
Tudo aconteceu já no último período do encontro e com os Hawks na frente do marcador. Sha'Rae Mitchell bateu com a cabeça no operador de câmera que filmava junto à quadra e acabou por cair no chão. Apesar do choque, a juíza acabou por conseguir dar continuidade ao trabalho e terminar o jogo.
Assista aqui ao momento:
