O jogo de pré-época da NBA entre os New Orleans Pelicans e os Houston Rockets ficou marcado por confrontos físicos entre Jose Alvarado e Amen Thompson.

Durante o segundo período, após um lançamento falhado de Jabari Smith Jr., enquanto lutavam pela posição debaixo do cesto, os dois jogadores caíram no chão e desentenderam-se. Alvarado puxou Thompson e o jovem dos Houston Rockets respondeu com um empurrão forte, tentando mesmo agredi-lo com socos.

Os companheiros de equipa reagiram de imediato, separando os jogadores e impedindo que a confusão se agravasse. No final, os Houston Rockets levaram a melhor, com um triunfo por 130-128.

Assista aqui ao momento entre os jogadores: