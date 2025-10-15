Basquetebol
VÍDEO: atletas envolvem-se em confrontos durante jogo de pré-época na NBA
Incidente ocorreu durante o encontro entre New Orleans Pelicans e Houston Rockets
O jogo de pré-época da NBA entre os New Orleans Pelicans e os Houston Rockets ficou marcado por confrontos físicos entre Jose Alvarado e Amen Thompson.
Durante o segundo período, após um lançamento falhado de Jabari Smith Jr., enquanto lutavam pela posição debaixo do cesto, os dois jogadores caíram no chão e desentenderam-se. Alvarado puxou Thompson e o jovem dos Houston Rockets respondeu com um empurrão forte, tentando mesmo agredi-lo com socos.
Os companheiros de equipa reagiram de imediato, separando os jogadores e impedindo que a confusão se agravasse. No final, os Houston Rockets levaram a melhor, com um triunfo por 130-128.
Assista aqui ao momento entre os jogadores:
