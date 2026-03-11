Bam Adebayo fez história na madrugada desta quinta-feira, ao ultrapassar Kobe Bryant e tornar-se o segundo jogador com mais pontos num só jogo na NBA.

O poste norte-americano dos Miami Heat apontou um total de 83 pontos no triunfo por 150-129 frente aos Washington Wizards, tendo ainda contribuído com nove ressaltos e três assistências. Note-se que o recorde máximo ainda pertence a Wilt Chamberlain, que em 1962 fez 100 pontos pelos Philadelphia Warriors.

Esta foi a sexta vitória consecutiva dos Miami Heat, que ocupam a sexta posição da Conferência Este, enquanto que os Wizards seguem no 14.º posto, com apenas 16 triunfos em 64 jogos.

Assista aqui ao momento: 

