Os Boston Celtics voltaram a vencer os Brookyn Nets ao quarto jogo e ultrapassaram a primeira ronda dos playoffs da NBA.

Na última madrugada, o conjunto de Boston venceu por 116-112 e não permitiu que a turma de Nova Iorque – entre os favoritos no início da época - chegasse à liderança por uma única vez.

Nem a excelente exibição de Kevin Durant, com 39 pontos, sete ressaltos e nove assistências, permitiu que os Nets sonhassem em reentrar na disputa pela série. Do lado vencedor, Jayson Tatum foi novamente figura de destaque, ao anotar 29 pontos.

Os Celtics aguardam agora o vencedor da série entre Milwakee Bucks e Chicago Bulls (3-1).

Também nesta madrugada, os Toronto Raptors reavivaram a série com os Philadelphia Sixers. Depois das derrotas nos três primeiros encontros, o conjunto de Toronto venceu o jogo quatro e o jogo cinco, este último por 103-88.

Paskal Siakam (23 pontos, dez ressaltos e sete assistências) foi o elemento em destaque nos Raptors, enquanto Joel Embiid (20 pontos, 11 ressaltos e quatro assistências) liderou os 76ers.

A série prossegue no Canadá, com a equipa de Toronto em busca de dar a volta a uma série em que perdia por 3-0, algo nunca antes conseguido na NBA.

Os Dallas Mavericks arrasaram os Utah Jazz (102-77) e estão agora a apenas um triunfo da próxima ronda dos playoffs.

Luka Doncic brilhou mais uma vez, com um duplo-duplo (33 pontos e 13 ressaltos). O esloveno tornou-se no quinto jogador mais rápido da história da NBA a chegar a 10 jogos de playoffs com mais de 30 pontos.

Donovan Mitchell deixou a quadra mais cedo, no último período, com dores na coxa e ainda é dúvida para o jogo seis, em Salt Lake City.