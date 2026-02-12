Terminada uma série de cinco vitórias consecutivas, os Boston Celtics somaram novo triunfo para a NBA, após levarem a melhor sobre os Chicago Bulls (124-105).

Neemias Queta somou praticamente 15 minutos de jogo e terminou o encontro com oito pontos, seis ressaltos e uma assistência, um contributo importante para a vitória. A jogar em casa, a formação de Boston teve dois períodos demolidores e que serviram para construir uma vantagem de 28 pontos ao intervalo.

Nota para o «duplo-duplo» de Nikola Vucevic, com 19 pontos e 11 ressaltos, assim como os 26 pontos de Payton Pritchard e os 24 de Jayden Brown. Do lado de Chicago, Rob Dillingham foi o melhor marcador, com um total de 16 pontos.

Esta vitória deixa os Boston Celtics no segundo lugar da Conferência Este, com menos cinco triunfos do que os Detroit Pistons e dez lugares à frente dos Chicago Bulls, atualmente fora dos lugares de play-off.

Assista aqui a um dos pontos de Neemias: