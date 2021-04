Os Dallas Mavericks venceram esta quinta-feira os Los Angeles Lakers, por 115-110, e deram um passo importante rumo aos play-offs da NBA.

Luka Doncic foi o destaque da partida e ficou muito perto de um triplo duplo, com 30 pontos, nove assistências e oito ressaltos. Kristaps Porzingis saiu lesionado no terceiro períosdp numa altura em que já levava 19 pontos e seis ressaltos.

Num jogo em que os Lakers já puderam contar com Anthony Davis, após longa paragem por lesão, Kentavious Caldwell-Pope, com 29 pontos, Dennis Schroder, com 25 pontos e 13 assistências, e Andre Drummond com um duplo duplo de 14 pontos e 19 ressaltos, foram os melhores dos Lakers.

Noutro jogo do dia, os Milwaukee Bucks venceram os Philadelphia 76ers por 124-117.

Giannis Antetokounmpo com um duplo duplo de 27 pontos e 16 ressaltos foi o destaque. Khris Middleton somou 24 pontos e Bobby Portis 23, ajudando a acabar com a sequência de derrotas dos Bucks.

Nos Sixers, Joel Embiid marcou 24 pontos.

Os Boston Celtics venceram os Phoenix Suns por 99-86. Kemba Walker, com 32 pontos e Jayson Tatum com um duplo duplo de 15 pontos e 11 ressaltos foram os destaques. Nos Suns, Chris Paul marcou 22 pontos.

Os Chicago Bulls venceram os Charlotte Hornets por 108-91. Coby White, Thaddeus Young e Nikola Vucevic foram os destaques dos Bulls, todos com 18 pontos.

Nos outros jogos de quinta-feira, os New Orleans Pelicans venceram os Orlando Magic por 135-100. Brandon Ingram, com 29 pontos, e Zion Williamson, com 23, foram os destaques. E os San Antonio Spurs venceram os Detroit Pistons por 106-91.