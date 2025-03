Longe do doce travo de 16 vitórias consecutivas, os Cleveland Cavaliers encaixaram o terceiro desaire consecutivo, desta feita na visita aos Sacramento Kings (123-119).

Os parciais de 15-22, 32-34, 43-32 e de 33-31 espelham o desenrolar deste encontro.

Na madrugada desta quinta-feira, entre os visitantes, Mobley (31 pontos) e Mithcell (26 pontos) foram os mais inconformados. Do outro lado, DeRozan (27 pontos) e Valanciunas (12 pontos e 13 ressaltos) evidenciaram-se.

Assim, os Cavs registam 13 derrotas em 69 encontros, permanecendo no topo da Conferência Este, com seis triunfos de vantagem sobre os Celtics de Neemias Queta (2.º). Estas equipas já garantiram presença nos playoffs.

Quanto aos Sacramento Kings, ocupam o 9.º posto da Conferência Oeste, com 35 vitórias em 68 encontros.

Lakers vencem, Jokic vê da linha lateral

A recuperar de uma lesão no cotovelo, Jokic desfalcou os Denver Nuggets para a visita aos LA Lakers (120-108). O astro sérvio viu-se obrigado a assistir ao encontro a partir da linha lateral, em nova partida com destaque para Doncic.

O esloveno dos Lakers aplicou 31 pontos, nove ressaltos e sete assistências. Entre os visitantes, Aaron Gordon, com 26 pontos e 11 ressaltos, foi o mais inconformado.

O marcador evoluiu com parciais de 46-29, 27-30, 32-18 e 15-31.

Feitas as contas na Conferência Este, os Lakers reforçaram o 3.º lugar – 43 vitórias em 68 jogos – enquanto os Nuggets seguem no 4.º posto, com 26 desaires em 70 partidas.

Desta conferência, por agora, somente os líderes Oklahoma City Thunder – que esta madrugada venceram os Philadelphia 76ers (133-100) – garantiram um lugar nos playoffs.

Outros resultados.

Minnesota Timberwolves 115-119 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 120-105 New York Knicks

Utah Jazz 128-112 Washington Wizards

Phoenix Suns 127-121 Chicago Bulls

Portland Trail Blazers 115-99 Memphis Grizzlies

Miami Heat 113-116 Detroit Pistons

Indiana Pacers 135-131 Dallas Mavericks

Orlando Magic 108-116 Houston Rockets