Tudo empatado!

No jogo 4 das meias-finais da Conferência Este, nesta madrugada, os Philadelphia Sixers bateram os Miami Heat (116-108) e empataram a série (2-2).

A figura dos anfitriões foi James Harden, que apontou 31 pontos, 16 dos quais só no último período, além de seis assistências. Joel Embiid, a jogar com uma máscara de proteção facial, chegou aos 24 pontos e conseguiu um duplo-duplo, com 11 ressaltos. Jimmy Butler até foi o melhor, com 40, mas que de pouco valeram ao conjunto de Miami.

O próximo encontro entre as duas equipas está marcado para a madrugada de terça para quarta-feira, em Miami. Haverá um jogo 6 em Filadélfia e, caso as decisões sejam adiadas para o jogo 7, tudo ficará resolvido na Flórida.

No final da noite deste domingo, os Dallas Mavericks também igualaram a série da Conferência Oeste, com os Phoenix Suns, em 2-2.

Depois de duas derrotas fora, o conjunto do Texas somou dois triunfos, este último por 111-101.

Luka Doncic esteve mais uma vez em bom plano, com 26 pontos, sete ressaltos e 11 assistências. No lado visitante, Devin Booker conseguiu a melhor marca de pontos (35), mas foi em vão.

A série regressa a Phoenix para o jogo cinco, na madrugada de terça para quinta-feira.