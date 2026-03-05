Neemias Queta foi titular na derrota caseira dos Boston Celtics ante os Charlotte Hornets, por 118-89 (35-23, 29-20, 27-25 e 27-21). Numa exibição pobre, o poste português apenas fez dois pontos em 16 minutos, enquanto White (29 pontos) e Brown (20 pontos, 11 ressaltos e sete assistências) foram os mais inconformados do “Verdão”. Nos visitantes, Knueppel (20 pontos) foi a principal estrela, seguido por Lamelo Ball e Miller, ambos com 18 pontos.

Desta forma, os Charlotte Hornets tornaram-se na primeira equipa a derrotar os três últimos campeões por 20 pontos nesta temporada (Celtics, Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets). É somente a quarta vez que tal acontece na NBA, depois de Syracuse Nationals (1958/59), Fort Wayne Pistons (1956/57), e Rochester Royals (1949/50).

Quanto à classificação na Conferência Este, os Boston Celtics interromperam a série de três vitórias consecutivas e encaixaram a 21.ª derrota, seguindo na vice-liderança, com 41 triunfos, menos quatro face aos Detroit Pistons, que levam menos dois jogos. No calendário do “Verdão” segue-se a receção aos Dallas Mavericks (12.º a Oeste), na madrugada de sábado (meia-noite).

Por sua vez, os Hornets alcançaram a sexta vitória consecutiva – a sétima nos últimos 10 jogos – e subiram ao nono posto da Conferência Este.

No duelo que marcou a madrugada desta quinta-feira, os campeões em título – os Thunder – venceram na visita aos New York Knicks. Num jogo com aroma a playoff, os parciais de 25-23, 25-17, 27-40 e 26-20 contaram com Holmgren (28 pontos) e Shai Gilgeous-Alexander (26 pontos) como amuletos dos visitantes. Nos Knicks, Towns – 17 pontos e 17 ressaltos – foi o mais inconformado.

Enquanto os Thunder lideram a Oeste com 49 vitórias, os Knicks são terceiros a Este, com 23 derrotas.

Outros resultados.

Philadelphia 76ers 106-102 Utah Jazz;

Memphis Grizzlies 114-122 Portland Trail Blazers;

Milwaukee Bucks 113-131 Atlanta Hawks;

Los Angeles Clippers 130-107 Indiana Pacers.