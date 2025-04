Os Boston Celtis perderam, na madrugada desta quinta-feira, no terreno dos Orlando Magic, por 96-76, num jogo em que o português Neemias esteve em campo durante largos minutos.

Apesar de começar no banco, o poste português foi lançado por Joe Mazzulla no antepenúltimo jogo da temporada regular e somou 25 minutos e 22 segundos. No total apontou 11 pontos, sete ressaltos e duas assistências.

No segundo período, o português fez um afundanço que chamou a atenção das redes sociais e do universo do basquetebol. O momento, ocorrido no segundo período, atingiu uma altura máxima da bola de 3,5 metros, empatando com o quinto melhor registo da temporada.

Num jogo com algumas ausências na equipa de Boston, como Porzingis, Jayson Tatum ou Jaylen Brown, a equipa acabou por escorregar, mesmo já estando garantido o play-off.

Os Celtis, campeões em título, estão em segundo lugar da Conferência Este, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers.