O jogo da NBA entre Toronto Raptors e Indiana Pacers esteve suspenso durante 70 minutos devido a um incêndio numa coluna de som, quando se jogava o segundo período.

Dois dos dos setores das bancadas da Scotiabank Arena, casa dos canadianos, começaram por ser evacuados numa primeira fase enquanto o jogo prosseguiu até ser interrompido com quatro minutos por jogar no segundo período, altura em que todo o pavilhão teve de ser evacuado enquanto os bombeiros domavam as chamas.

Depois, o jogo acabou por ser reatado e os Toronto Raptors impuseram-se por expressivos 131-91.