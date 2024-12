A última madrugada teve muita ação na NBA e além do melhor basquetebol do mundo, o jogo entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks teve também um pouco de boxe.

Isto porque durante o encontro, Naji Marshall e Jusuf Nurkic envolveram-se em agressões e acabaram ambos por ser expulsos, à semelhança do que aconteceu com PJ Washington. O encontro terminou com a vitória dos Mavericks por 98-89 sobre os Suns, mas são estas as imagens que estão a correr o mundo.

Veja aqui o vídeo das agressões entre jogadores: