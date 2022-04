Depois de três derrotas diante dos Golden State Warriors, os Denver Nuggets estavam obrigados a vencer este domingo para forçar o quinto jogo e evitar a eliminação dos playoffs da NBA. No Ball Arena, Nikola Jokic voltou a brilhar e liderou o triunfo por 126-121.

Os Nuggets lideraram durante quase todo o encontro, mas não se livraram do susto, quando Stephen Curry (33 pontos, três ressaltos e oito assistências) colocou os Warriors na frente, a 1m21s do final. A partir de então, a equipa da casa chegou aos 7-0, com cestos de Jokic, Morris e Barton, além de mostrar segurança na defesa.

O sérvio assumiu-se como protagonista e terminou com 37 pontos, mais do que qualquer outro na quadra, aos quais somou oito ressaltos e seis assistências.

O jogo 5 está marcado para a madrugada da próxima quinta-feira.

A reta final intensa do Denver Nuggets-Golden State Warriors:

Os Chicago Bulls complicaram a tarefa diante dos Milwaukee Bucks, ao perderem por 119-95, num total de 3-1 na série.

Giannis Antetokounmpo voltou a ser figura, com 32 pontos e 17 ressaltos. O grego contou com a preciosa ajuda de Grayson Allen (27 pontos) e Jrue Holiday (26 pontos e sete assistências) e ao conjunto de Chicago de pouco valeram as exibições de Zach LaVine e Demar DeRozan, com 23 e 24 pontos, respetivamente.

Os Bucks podem colocar um ponto final na série já na próxima quinta-feira e garantir vaga na meia-final.

Ainda na última madrugada, Jimmy Butler dominou com 36 pontos, 10 ressaltos e quatro assistências, no triunfo dos Miami Heat em Atlanta (110-86). O conjunto de Miami lidera a série por 3-1.

Já os New Orleans Pelicans igualaram a série, em 2-2, ao baterem em casa os Phoenix Suns, por 118-103.

Resultados da NBA na última madrugada:

Denver Nuggets-Golden State Warriors, 126-121

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks, 95-119

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns, 118-103

Atlanta Hawks-Miami Heat, 86-110