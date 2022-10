No primeiro jogo da pré-temporada, os Sacramento Kings venceram em casa dos Los Angeles Lakers, por 105-75.

O português Neemias Queta alinhou durante 7.04 minutos e foi a tempo de marcar quatro pontos, além de somar dois ressaltos e uma assistência.

Keegan Murray foi o melhor elemento dos Kings, com 16 pontos e seis ressaltos. No conjunto de Los Angeles, nota para a presença de Anthony Davis, Lebron James e Russel Westbrook, todos com um tempo de utilização a rondar os 15 minutos. Davis conseguiu mesmo um duplo-duplo: 11 pontos e 11 ressaltos.