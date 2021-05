Kobe Bryant entrou oficialmente esta madrugada para o Hall of Fame, numa cerimónia emotiva que contou com um testemunho emocionado da mulher do basquetebolista, Vanessa Bryant.

«Conseguiste, estás no ‘Hall of Fame’, és um verdadeiro campeão», afirmou, continuando depois: «Neste momento, tenho a certeza que ele está a rir-se no paraíso, porque estou a ponto de felicitá-lo pelas suas conquistas num dos cenários mais públicos que existem [..]. Um dia disse-me: ‘se tiveres de apostar em alguém, aposta em ti mesmo’. Estou contente que tenhas apostado em ti, porque superaste todas as expectativas. […] És um dos maiores de todos os tempos.»

«Ele e a Gigi mereciam estar aqui para assistir a isto. Há uma longa lista de pessoas a agradecer, que o inspiraram e lhe deram os meios para entrar no ‘Hall of Fame’. Família, amigos, mentores, os Lakers, os seus colegas e adversários», atirou.

Além da lenda dos Lakers, também Tim Duncan, cinco vezes campeão da NBA com os San Antonio Spurs, e Kevin Garnett, vencedor de um anel com o Celtics, entraram para o Hall of Fame. A cerimónia contou ainda com a presença de Michael Jordan.