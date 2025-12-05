A madrugada desta sexta-feira foi histórica para a NBA, nomeadamente para LeBron James, que viu cair o seu recorde de 1.297 jogos consecutivos a apontar pelo menos dez pontos.

Na deslocação dos Los Angeles Lakers ao reduto dos Toronto Raptors, o norte-americano ficou-se apenas pelos oito pontos e salta à vista o último lance do encontro. LeBron recebeu a bola de um colega de equipa e em vez de tentar ir para o cesto, acabou por assistir Rui Hachimura para os três pontos decisivos.

Os Lakers venceram por 123-120 e mantêm o segundo lugar da Conferência Este, com 16 vitórias em 21 jogos.

Assista aqui ao lance decisivo de LeBron James: