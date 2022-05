Miami Heat e Phoenix Suns deram um passo em frente nas meias-finais dos playoffs da NBA, com triunfos sobre os Philadelphia Sixers (106-92) e Dallas Mavericks (121-114), respetivamente.

O conjunto de Miami aproveitou a ausência do lesionado Joel Embiid e a noite inspirada de Tyler Herro (25 pontos) e Bam Adebayo (24 pontos, 12 resaltos e quatro assistências) para se colocar em vantagem na Conferência Este.

Do lado dos Sixers, o principal destaque foi Tobias Harris, com 27 pontos, o registo mais alto da partida. James Harden contribuiu apenas com 16.

As duas equipas voltam a defrontar-se na madrugada de quarta para quinta-feira, novamente em Miami.

No outro duelo da última noite, mas na Conferência Oeste, nem a exibição de Luka Doncic impediu a derrota dos Dallas Mavericks.

O esloveno apontou 45 pontos, além de 12 ressaltos e oito assistências. Devin Booker ficou perto do triplo-duplo, com 23 pontos, nove ressaltos e oito assistências, enquanto Deandre Ayton foi o melhor dos Suns ao nível dos pontos, com 25.

A equipa de Phoenix conseguiu chegar a uma vantagem de 21 pontos no último período, mas o conjunto de Dallas diminuiu a diferença nos instantes finais.

O jogo dois das meias-finais está marcado também para a madrugada de quarta para quinta-feira, no Arizona.