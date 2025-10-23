Os Boston Celtics entraram com o pé esquerdo na edição de 2025/26 da NBA, ao perderem por 117-116 contra os Philadelphia 76ers, apesar da boa exibição de Neemias Queta.

Titular no conjunto da casa, o poste português terminou o encontro com 17 pontos e oito ressaltos, o quinto melhor registo de pontos entre todos os atletas. Quanto ao jogo em si, os visitantes tiveram um segundo período forte e chegaram mesmo ao intervalo a vencer por seis pontos, ainda que o conjunto de Boston tenha respondido na mesma moeda no regresso dos balneários.

O último quarto acabou por ser decisivo para as contas do jogo, já que os «sixers» acabaram por levar a melhor no arranque oficial do campeonato norte-americano de basquetebol. Tyrese Maxey foi a figura do encontro, com 40 pontos, dois ressaltos e seis assistências.

Confira aqui um dos pontos de Neemias Queta: