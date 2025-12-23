Os Boston Celtics receberam e venceram os Indiana Pacers por 103-95, num jogo marcado por uma reviravolta sensacional do conjunto da casa, que teve Neemias Queta em bom plano.

Com um total de 23m21s de utilização, o poste luso terminou com oito pontos, oito ressaltos e duas assistências, importantes para o desfecho do jogo. Os Pacers entraram a todo o gás e ao intervalo venciam por uns expressivos 18 pontos.

Só que do outro lado, um inspirado Jaylen Brown, com 31 pontos e nove ressaltos, levou às costas a inspiração de Boston, que teve ainda o jovem Hugo González em destaque (seis pontos e 11 ressaltos) na segunda metade do encontro.

Esta foi a terceira vitória consecutiva para os Celtics, terceiros classificados da Conferência Este. No penúltimo lugar segue a equipa dos Pacers, com 23 derrotas em 29 jogos realizados.

Assista aqui a um dos pontos do encontro: