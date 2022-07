Neemias Queta deu seguimento às boas exibições na Summer League da NBA, ao contribuir com 12 pontos e sete ressaltos no triunfo dos Sacramento Kings sobre os Indiana Pacers por 103-96.

No segundo jogo em dois dias, e depois de uma partida com os Orlando Magic que teve dois prolongamentos, o poste português revelou muito acerto nos 16:39 minutos em campo, com cinco em seis em lançamentos de campo e um triplo convertido na única tentativa.

Aos 12 pontos e sete ressaltos, Queta conseguiu ainda uma assistência, um roubo de bola e cinco desarmes de lançamento. Um «cheirinho» que pode ver aqui:

E aqui: