Os Boston Celtics somaram a terceira vitória consecutiva para a NBA e Neemias Queta voltou a mostrar-se em bom plano na deslocação à capital norte-americana.

Frente aos Washington Wizards, o poste português terminou com um total de 17 pontos, quatro ressaltos e duas assistências, o quarto melhor registo do jogo para a formação de Boston. Ao intervalo, os Celtics venciam por sete pontos, mas os dois últimos períodos foram avassaladores.

Destaque para os 30 pontos de Derrick White, aos quais juntou sete ressaltos e nove assistências. A vitória permite aos Celtics chegar ao quinto lugar da Conferência Este, com 13 triunfos em 22 jogos.

Assista aqui a um dos momentos de Neemias: