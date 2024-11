Os Boston Celtics venceram os Atlanta Hawks, por 123-93, num jogo marcado pela estreia de Neemias Queta a titular na NBA.

Com praticamente 23 minutos em campo, o poste português somou dez pontos e sete ressaltos, importantes para o triunfo dos visitantes em Atlanta. De resto, o jogo foi praticamente dominado pelos Celtics, que chegaram ao intervalo com uma vantagem de 22 pontos.

Jayson Tatum foi a grande figura do encontro, com um total de 28 pontos, seis ressaltos e nove assistências. Este resultado deixa a formação de Boston no segundo lugar da Conferência Este, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers, que têm oito vitórias em oito jogos.

Veja aqui um dos pontos de Neemias Queta pelos Celtics: