VÍDEO: Neemias Queta faz quatro pontos e cinco ressaltos na estreia
Poste português fez o primeiro jogo esta temporada pelos Boston Celtics, que perderam frente aos Toronto Raptors
Neemias Queta estreou-se pelos Celtics e foi até titular na derrota da equipa de Boston diante dos Toronto Raptors, por 107-105, num jogo de pré-temporada da NBA.
O poste internacional português marcou quatro pontos e fez cinco ressaltos nos 17 minutos em que esteve em jogo, como aposta do técnico Joe Mazzula.
Neemias volta aos Celtics após ter representado Portugal em agosto na fase final do Campeonato da Europa.
A fase regular da NBA arranca a 21 de outubro.
Veja os melhores momentos do jogo:
