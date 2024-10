Neemias Queta foi campeão da NBA em junho, mas só esta quarta-feira é que recebeu o icónico anel destinado aos detentores do título.

No arranque da temporada da liga norte-americana de basquetebol, antes do encontro com os New York Knicks, os Boston Celtics organizaram uma cerimónia no TD Garden e entregaram os anéis de campeões aos vários jogadores do plantel. O português Neemias foi um dos presenteados.

Segundo a imprensa local, o anel de ouro, diamantes e outras pedras preciosas tem um custo aproximado de 75 mil dólares.

Relativamente ao jogo, o poste português esteve em campo durante quatro minutos.