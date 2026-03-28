VÍDEO: Neemias Queta titular na vitória dos Celtics diante dos Hawks
Poste português apontou cinco pontos, 11 ressaltos e cinco assistências
Neemias Queta foi titular no triunfo dos Boston Celtics diante dos Atlanta Hawks por 109-102 (26-29, 29-31, 32-22, 22-20), na noite de sexta-feira, em mais uma jornada da fase regular da NBA.
O poste português apontou cinco pontos, 11 ressaltos e cinco assistências em 27 minutos. Payton Pritchard esteve em grande plano a nível ofensivo (ver vídeo abaixo) e liderou a lista de marcadores com 36 pontos, seguido de Jayson Tatum, que apontou 26.
Do lado dos Atlanta Hawks, Jalen Johnson e CJ McCollum também estiveram em bom plano, com 29 e 21 pontos, respetivamente.
Com este resultado, os Boston Celtics mantêm-se no segundo lugar da Conferência Este, com 49 triunfos em 73 jogos. Os Atlanta Hawks, por outro lado, ocupam o sexto lugar com 41 vitórias em 74 jogos.