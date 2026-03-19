VÍDEO: Neemias Queta titular na vitória dos Celtics sobre Warriors
Pistons e Knicks não desarmam na corrida pelo topo a Este e também vencem
Neemias Queta foi titular na vitória dos Boston Celtics sobre os Golden State Warriors, por 120-99 (36-23, 27-27, 26-23 e 31-26). Na madrugada desta quinta-feira, o português acumulou oito pontos, sete ressaltos e três assistências em 28 minutos. Por sua vez, Jaylen Brown voltou a ser a estrela do “Verdão”, com 32 pontos, seguido por Tatum (24 pontos e 10 ressaltos).
Nos Warriors, Steph Curry continua de fora, pelo que Payton e Spencer – ambos com 14 pontos – foram os mais inconformados.
Assim, os Celtics continuam no segundo lugar da Conferência Este, com 46 vitórias em 69 possíveis, a três do líder Detroit Pistons. Segue-se a visita aos Memphis Grizzlies (11.º a Oeste) no sábado (meia-noite).
Quanto aos Warriors, ocupam o último lugar de playoff da Conferência Oeste (10.º), com 36 derrotas e 33 vitórias. No sábado há visita aos Pistons (23h30).
Também a Este, os Detroit Pistons venceram na visita aos Washington Wizards (14.º), por 130-117 (32-32, 31-25, 37-26 e 30-34). Na perseguição a Pistons e Celtics continuam os New York Knicks (3.º), que nesta madrugada triunfaram na receção aos Indiana Pacers (15.º), por 136-110 (38-34, 34-30, 33-27 e 31-19).
Outros resultados.
Milwaukee Bucks 116-123 Cleveland Cavaliers;
Minnesota Timberwolves 116-104 Phoenix Suns;
Denver Nuggets 124-96 Philadelphia 76ers;
Sacramento Kings 104-132 San Antonio Spurs;
Brooklyn Nets 92-121 Oklahoma City Thunder;
Indiana Pacers 119-127 Portland Trail Blazers.