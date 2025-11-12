Neemias Queta foi titular pelos Boston Celtics na visita aos Philadelphia 76ers, e até esteve próximo de novo duplo-duplo, mas foi insuficiente para o “Verdão” evitar nova derrota, desta feita por 102-100 (23-22, 28-19, 20-36 e 31-23). Na madrugada desta quarta-feira, o poste português registou oito pontos, 10 ressaltos e duas assistências em 28:40 minutos. Por sua vez, Jaylen Brown foi o mais inconformado (24 pontos).

Nos anfitriões, Justin Edwards (22 pontos), Maxey (21 pontos) e Drummond (14 pontos e 13 ressaltos) foram os melhores. Desta forma, a equipa de Philadelphia é quinta da Conferência Este, com sete vitórias em 11 possíveis. Por sua vez, os Celtics estão fora da zona de play-off, 11.º a Este, com sete derrotas em 12 jogos. No calendário de Neemias e companhia segue-se a receção aos Memphis Grizzlies (11.º a Oeste), na madrugada desta quinta-feira (0h30).

Na Conferência Oeste, os campeões em título e líderes – os Oklahoma City Thunder – venceram na receção aos Golden State Warriors, por 126-102 (34-25, 29-19, 44-28 e 19-30). Destaque nos anfitriões para o inevitável Shai Gilgeous-Alexander (28 pontos e 11 assistências) e para Holmgren (23 pontos e 11 ressaltos). Nos Warriors, Kuminga fez 13 pontos, enquanto Steph Curry assinou 11.

Desta forma, os Oklahoma City Thunder seguem com 11 vitórias e uma derrota na liderança a Oeste, antes da receção aos Los Angeles Lakers (4.º), na madrugada de quinta-feira (2h30). Por sua vez, os Warriors ocupam o nono posto, com seis vitórias e seis derrotas, apontando à visita aos Spurs (3.º), também na madrugada desta quinta-feira (1h).

Na perseguição aos Oklahoma City Thunder continuam os Denver Nuggets, que nesta madrugada venceram no reduto dos Sacramento Kings, por 122-108 (33-34, 27-22, 25-26 e 37-26). O sérvio Jokic liderou os Nuggets, com 35 pontos, 15 ressaltos e sete assistências. Nos anfitriões, Eubanks e Sabonis – ambos com 19 pontos – foram os mais inconformados.

Enquanto os Nuggets são “vice” a Oeste com oito vitórias em 10 possíveis – antes da visita aos Los Angeles Clippers (12.º), na madrugada de quinta-feira (3h30) – os Sacramento Kings ocupam o 14.º e penúltimo lugar, com três vitórias em 11 jogos.

Outros resultados

Brooklyn Nets 109-119 Toronto Raptors

New York Knicks 133-120 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 152-128 Indiana Pacers