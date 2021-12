Os Houston Rockets bateram os New Orleans Pelicans (118-108) e chegaram a um novo máximo de vitórias na NBA na atual temporada, neste caso a sexta consecutiva.

No Toyota Center, Brandon Ingram foi o mais inconformado do lado visitante e conseguiu mesmo 40 pontos. Do lado oposto, Christian Wood e Eric Gordon, com 23 pontos cada, foram os melhores marcadores da turma de Houston.

A jogar em casa, os Atlanta Hawks voltaram a perder pelo segundo jogo consecutivo, desta feita ante os Hornets (130-127), que contaram com um inspirado Miles Bridges, ao apontar 32 pontos.

Com 31 pontos e 12 ressaltos, Josh Collins foi o mais ativo dos homens do Estado da Geórgia, com um duplo-duplo, à semelhança de Trae Young (25 pontos e 15 assistências).

Já em Toronto, os Raptors venceram os Wizards, por 102-90, com Pascal Siakam a chegar aos 31 pontos. Foi a segunda vitória consecutiva dos Raptors, ao contrário da turma de Washington que perdeu como já havia acontecido no sábado.

No outro jogo da última noite, os Utah Jazz impuseram a primeira derrota dos Cleveland Cavaliers (108-109), ao fim de quatro triunfos consecutivos. Ainda assim, os Jazz tiveram 15 pontos de vantagem no início do quarto período e quase se assistiu a uma cambalhota no marcador, que chegou ainda a ficar empatado a 100 pontos.

Donovan Mitchel voltou a superar a barreira dos 30 pontos, tal como Darius Garland. Destaque ainda para Rudy Gobert que chegou a uns impressionantes 20 ressaltos.