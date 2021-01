Privados da maior estrela da equipa, Kevin Durant, em isolamento associado ao protocolo covid-19 da NBA, os Brooklyn Nets não se ressentiram da ausência e venceram de forma contundente os Utah Jazz, por 130-96, esta madrugada, na liga norte-americana de basquetebol.

Com algumas alterações feitas pelo técnico Steve Nash no cinco inicial, Kyrie Irving e Jarrett Allen foram os grandes destaques da equipa. O primeiro assinou 29 pontos, seis ressaltos e cinco assistências, ao passo que Allen, além de 19 pontos, rubricou uns impressionantes 18 ressaltos, além de uma assistência. LeVert, com 24 pontos, também ajudou às contas de forma significativa. Ainda assim, foi do lado dos Jazz que esteve o melhor marcador do jogo: Donovan Mitchell assinou 31 pontos.

Nos outros quatro jogos, houve vitórias dos campeões Los Angeles Lakers, dos Denver Nuggets, dos San Antonio Spurs e dos Chicago Bulls. Nikola Jokic foi destaque evidente no triunfo dos Nuggets ante os Timberwolves, com 35 pontos, 15 ressaltos e seis assistências.

Resultados da última madrugada:

Brooklyn Nets-Utah Jazz, 130-96

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers, 92-94

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves, 123-116

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs, 113-116

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls, 108-111