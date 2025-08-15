A seleção portuguesa de basquetebol venceu esta sexta-feira a Islândia, 83-79, no quarto jogo de preparação para o Eurobasket.

A disputar o Torneio Internacional de Braga, a seleção chegou ao intervalo a perder (45-42), depois de ter estado em desvantagem no final dos dois primeiros períodos. No terceiro, a equipa de Mário Gomes superiorizou-se por oito pontos (24-16). No último período, a Islândia somou mais um ponto que Portugal, mas não evitou a derrota.

Neemias Queta regressou de lesão e somou apenas alguns minutos (14), devido às restrições impostas pela NBA e pelos Boston Celtics, que não permitem ao atleta jogar dois jogos em dois dias consecutivo. O poste, que falhou o embate contra a Argentina por lesão, registou 12 pontos, seis ressaltos e uma assistência.

Destaque também para a exibição de Travante Williams, que apontou 21 pontos, cinco ressaltos e uma assistência.

Eis todos os jogadores que alinharam por Portugal: Diogo Ventura (3), Travante Williams (21), Diogo Brito (12), Miguel Queiroz (8) e Daniel Relvão (2) - cinco inicial. Jogaram ainda Neemias Queta (12), Rafael Lisboa, Cândido Sá (11), Francisco Amarante (4), Nuno Sá, Diogo Gameiro (3), Ricardo Monteiro (3) e Vladyslav Voytso (4).

Portugal volta a jogar neste sábado, com a Suécia, às 18h, no penúltimo particular antes do Eurobasket.