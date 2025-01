Os Celtics continuam dominadores na fase regular da NBA. Na última madrugada, bateram de forma inapelável os Houston Rockets (109-86), num jogo em que lançaram com uma eficácia superior a 50 por cento, um dado sempre relevante.

A terceira vitória consecutiva da equipa de Boston contou com o contributo de Neemias Queta. O poste português esteve em campo durante 19.31 minutos, ao longo dos quais somou cinco pontos, dois ressaltos e uma assistência.

Outro momento importante na última ronda aconteceu em Los Angeles, onde LeBron James quebrou mais um recorde na vitória dos Lakers sobre os Atlanta Hawks (119-102).

«King James» contribuiu com 30 pontos e tornou-se no jogador a atingir essa marca em mais jogos da fase regular da NBA. Fê-lo pela 563.ª vez na carreira, superando o lendário Michael Jordan nesta matéria.

