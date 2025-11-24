VÍDEO: Boston Celtics triunfam na quadra, mas perdem Neemias Queta por lesão
Português foi titular e saiu com uma entorse no tornozelo esquerdo
Soam os alarmes nos Boston Celtics! O português Neemias Queta foi titular, na madrugada desta segunda-feira, mas saiu lesionado na vitória frente aos Orlando Magic, por 138-129, no TD Garden.
O atleta luso voltou a ser aposta de Joe Mazzulla e começou o jogo da melhor forma, tendo apontado seis pontos e dois ressaltos em pouco menos de seis minutos. No entanto, acabou por sentir uma dor e teve de abandonar.
Nas redes sociais, ainda durante a partida, o clube partilhou uma pequena nota a informar que Neemias sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.
No que toca à partida, Jaylen Brown esteve em destaque com a camisola da equipa vitoriosa e apontou 35 pontos, quatro ressaltos e oito assistências. Do outro lado, Jett Howard também brilhou, com 30 pontos, sete ressaltos e três assistências, mas não evitou o desaire.
Celtics Injury Report Update vs. Orlando:— Boston Celtics (@celtics) November 23, 2025
Neemias Queta - Left Ankle Sprain - QUESTIONABLE TO RETURN