Soam os alarmes nos Boston Celtics! O português Neemias Queta foi titular, na madrugada desta segunda-feira, mas saiu lesionado na vitória frente aos Orlando Magic, por 138-129, no TD Garden.

O atleta luso voltou a ser aposta de Joe Mazzulla e começou o jogo da melhor forma, tendo apontado seis pontos e dois ressaltos em pouco menos de seis minutos. No entanto, acabou por sentir uma dor e teve de abandonar.

Nas redes sociais, ainda durante a partida, o clube partilhou uma pequena nota a informar que Neemias sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

No que toca à partida, Jaylen Brown esteve em destaque com a camisola da equipa vitoriosa e apontou 35 pontos, quatro ressaltos e oito assistências. Do outro lado, Jett Howard também brilhou, com 30 pontos, sete ressaltos e três assistências, mas não evitou o desaire.