Neemias Queta e Joe Mazzula, seu treinador nos Boston Celtics, marcaram presença no primeiro jogo das finais da Liga de basquetebol, este domingo, que opõe o Benfica ao FC Porto. 

O poste luso representou o Benfica antes de rumar à NBA, onde, atualmente, atua nos Celtics. 

Num vídeo publicano nas redes sociais da Federação Portuguesa de Basquetebol, é possível observar o jogador e o seu treinador nas bancadas do Pavilhão Fidelidade, casa dos encarnados, a assistir à partida. 

Acompanhe o desenrolar do encontro AQUI.

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