Basquetebol
Há 1h e 44min
VÍDEO: Neemias e o seu treinador nos Celtics veem o Benfica-FC Porto
Internacional português representou o Benfica antes de ter rumado à NBA
JR
Internacional português representou o Benfica antes de ter rumado à NBA
JR
Neemias Queta e Joe Mazzula, seu treinador nos Boston Celtics, marcaram presença no primeiro jogo das finais da Liga de basquetebol, este domingo, que opõe o Benfica ao FC Porto.
O poste luso representou o Benfica antes de rumar à NBA, onde, atualmente, atua nos Celtics.
Num vídeo publicano nas redes sociais da Federação Portuguesa de Basquetebol, é possível observar o jogador e o seu treinador nas bancadas do Pavilhão Fidelidade, casa dos encarnados, a assistir à partida.
Acompanhe o desenrolar do encontro AQUI.
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