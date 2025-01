Wesley Saunders deixa a Oliveirense ao cabo de seis jogos oficiais, face à suspensão de inscrição na Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), imposta pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). A decisão desta agência afeta ao Governo foi conhecida pela Oliveirense e por Wesley Saunders a 6 de dezembro, véspera da visita ao Atl. Queluz, da 7.ª jornada.

À data, o norte-americano era o atleta mais valioso da Liga (MVP), registo que prevalece até esta terça-feira. Para tal distinção contaram, sobretudo, as médias de pontos (16), ressaltos (7), assistências (4) e eficácia da linha de lance livre (90 por cento).

Desde então, o nível exibicional da Oliveirense caiu, com o norte-americano Malik Morgan a evidenciar-se na turma de João Figueiredo. Todavia, incapaz de evitar as derrotas nas visitas a Queluz e ao Sporting.

O Maisfutebol sabe que, desde 6 de dezembro, a Oliveirense encetou esforços, entre conselheiros e advogados, para resolver o caso, permitindo o regresso de Saunders à ação. Em simultâneo, o atleta treinava e acompanhava a equipa, na esperança de, a qualquer momento, receber autorização para integrar a ficha de jogo.

Todavia, e já depois de a FPB classificar o jogador como de utilidade pública e importante para a valorização da prova, a AIMA mostrou-se irredutível, apontando ao registo criminal de Wesley Saunders nos Estados Unidos.

Segundo apurou o nosso jornal, em causa estão registos criminais relacionados com condução perigosa e irresponsável. Como tal, as autoridades entenderam que Saunders não tem direito a receber visto de residência em solo nacional.

Antes de assinar pela Oliveirense, o base e extremo norte-americano, de 31 anos, natural de Los Angeles, competiu no México, Itália, França e Finlândia, entre 2016 e 2024. E o facto de ter competido sem restrições na União Europeia é um dos argumentos apresentados pela Oliveirense em comunicado, na noite desta terça-feira.

«[O atleta] vê-se agora privado de poder continuar a sua carreira no nosso país, uma vez que a AIMA, com uma interpretação legal que entendemos manifestamente errada, recusa ao nosso atleta a possibilidade de continuar a jogar basquetebol em Portugal, quando tais fundamentos não foram impedimento para que o mesmo jogasse em vários países da União Europeia.»

«A Aima, numa decisão unilateral e sem uma única notificação, decide que Wesley Saunders não pode permanecer em Portugal», lê-se, em comunicado.

Nas últimas semanas, os adeptos criaram a hashtag «Free Wes», ou seja, «Libertem o Wes».

Ora, a intransigência da AIMA vem no seguimento da mudança do quadro normativo para a residência de estrangeiros em solo nacional, uma Lei aprovada a 3 de junho de 2024 e que provocou sucessivos adiamentos do arranque do campeonato masculino de basquetebol.

De recordar que, em épocas passadas, vários emblemas – na vertente masculina e feminina – garantiam a permanência dos atletas com sucessivos vistos de turista ou vistos temporários. Forçados a atualizar documentos para os inscrever, as equipas apresentaram documentos em falta, como registo criminal – e eventuais processos do FBI traduzidos – ou o número de contribuinte.

Conforme explicou fonte da AIMA ao Maisfutebol, ao final da tarde desta terça-feira, nenhum cidadão – independentemente da profissão ou nacionalidade – é aceite em território nacional com cadastro criminal averbado e/ou processos em curso no estrangeiro. Por isso, a renovação do quadro normativo para a residência de estrangeiros impediu a repetição de casos registados no passado.

Na tentativa de obter uma reação oficial da FPB e da AIMA, o Maisfutebol não obteve resposta até à publicação desta notícia.

Por isso, só há um desfecho possível e já oficializado pela Oliveirense: Wesley Saunders rescindiu contrato e vai deixar Portugal.

O Maisfutebol sabe que a frustração é considerável no balneário e estrutura da Oliveirense, uma vez que o atleta norte-americano era considerado crucial na época em curso.

Na tarde de sábado (18h), a Oliveirense visita Sangalhos para os «oitavos» da Taça de Portugal. Uma semana mais tarde, a 25 de janeiro (18h), os comandados de João Figueiredo recebem o Benfica, líder da Liga, na 13.ª ronda.

O emblema de Oliveira de Azeméis ocupa a 4.ª posição, com 20 pontos, em igualdade com o Sporting (3.º), a um ponto do FC Porto e a quatro do Benfica.