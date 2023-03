O líder Benfica saiu derrotado da visita à Oliveirense (70-68), na 3.ª jornada do Grupo A da segunda fase da Liga portuguesa de basquetebol.

Com este resultado, a formação lisboeta fica com 45 pontos, na véspera de um duelo entre FC Porto (43 pontos) e Sporting (44) no Dragão Arena, agendado para as 12h00 deste domingo.

A Oliveirense passa a somar 40 pontos. No outro jogo já realizado, a Ovarense garantiu um triunfo no reduto do Lusitânia (66-72).