Basquetebol: 11 expulsões marcam vitória da Ovarense sobre Oliveirense
Agressões no final do terceiro parcial mancham arranque dos playoffs da Liga
Agressões no final do terceiro parcial mancham arranque dos playoffs da Liga
Os “quartos” dos playoffs da Liga arrancaram repletos de tensão em Ovar, no dérbi entre Ovarense e Oliveirense. Decorriam os últimos instantes do terceiro parcial, quando a maioria dos jogadores se envolveu em agressões. Numa questão de segundos, vários adeptos da Ovarense aproximaram-se do “olho do furacão”, derrubando, inclusive, seguranças do jogo.
A partida esteve interrompida quase 40 minutos, com o árbitro Sérgio Silva a rever as imagens e a expulsar cinco atletas da Ovarense e seis da Oliveirense. Como tal, os visitantes disputaram o derradeiro quarto com cinco elementos em campo e somente um no banco.
Para lá deste lamentável episódio, a Ovarense venceu por 93-79 (25-18, 21-19, 18-16 e 29-27), num encontro de sentido único. Se Jackson Stormo foi o melhor nos anfitriões (19 pontos e 10 ressaltos), Boeheim foi o mais inconformado da Oliveirense (13 pontos).
Numa eliminatória decidida à melhor de três jogos, a Oliveirense recebe a Ovarense na quarta-feira (21h). O vencedor desta série defronta Benfica ou Sp. Braga nas meias-finais do campeonato.