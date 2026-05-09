Os “quartos” dos playoffs da Liga arrancaram repletos de tensão em Ovar, no dérbi entre Ovarense e Oliveirense. Decorriam os últimos instantes do terceiro parcial, quando a maioria dos jogadores se envolveu em agressões. Numa questão de segundos, vários adeptos da Ovarense aproximaram-se do “olho do furacão”, derrubando, inclusive, seguranças do jogo.

A partida esteve interrompida quase 40 minutos, com o árbitro Sérgio Silva a rever as imagens e a expulsar cinco atletas da Ovarense e seis da Oliveirense. Como tal, os visitantes disputaram o derradeiro quarto com cinco elementos em campo e somente um no banco.

Para lá deste lamentável episódio, a Ovarense venceu por 93-79 (25-18, 21-19, 18-16 e 29-27), num encontro de sentido único. Se Jackson Stormo foi o melhor nos anfitriões (19 pontos e 10 ressaltos), Boeheim foi o mais inconformado da Oliveirense (13 pontos).

Numa eliminatória decidida à melhor de três jogos, a Oliveirense recebe a Ovarense na quarta-feira (21h). O vencedor desta série defronta Benfica ou Sp. Braga nas meias-finais do campeonato.