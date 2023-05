Um ponto de diferença foi o suficiente para carimbar o último passaporte para as meias-finais do play-off da Liga Portuguesa de Basquetebol.

A Ovarense venceu esta noite em casa da Oliveirense (57-58), fez 2-1 em jogos na eliminatória e vai disputar a meia-final com o Benfica, que já estava apurado após derrotar o Póvoa.

Brandon Peel marcou lance livre final, a 0,1 segundos do fim, que valeu o triunfo num jogo muito equilibrado e em que os melhores marcadores foram Darius Carter (Oliveirense, 18 pontos) e Isaiah Johnson (Ovarense, 16 pontos).

O primeiro jogo da meia-final entre Benfica e Ovarense disputa-se no próximo sábado no pavilhão da Luz. Domingo, na outra meia-final, defrontam-se FC Porto e Sporting no Dragão Arena.