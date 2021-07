50 anos depois, os Milwaukee Bucks sagraram-se campeões da NBA!



A equipa do Wisconsin derrotou os Phoenix Suns por 105-98, no sexto jogo da final, e venceu a série por 4-2. Lembre-se que o conjunto de Mike Budenholzer chegou a estar a por por 2-0 esta série.



Giannis Antetokounmpo foi o MVP da final depois ter somado 50 pontos, 14 ressaltos e ter feito cinco blocos. Além do grego, Middleton contribuiu com 17 pontos para a entrada fortíssima dos Buks que terminaram o primeiro período a vencer por 29-16.



Do lado de Phoenix, Devin Booker chegou ao intervalo com apenas quatro pontos e embora tenha melhorado no segundo período, acabou por terminar a partida com 19 pontos. Por sua vez, Chris Paul foi o melhor marcador da sua equipa com 26 pontos, mas viu fugir o tão desejado anel.



Os Bucks repetem assim o feito da equipa de 1971 que tinha Kareem Abdul-Jabbar e de Oscar Robertson e juntaram-se aos Wizards, Knicks e Rockets entre as que já venceram dois títulos.