Os Phoenix Suns anunciaram a saída de Mike Budenholzer, treinador de uma das equipas que não garantiu a passagem aos play-offs da NBA.

A notícia foi confirmada através das redes sociais, sendo que o clube admitiu ter despedido o técnico por «não ter atingido as expetativas impostas» para esta temporada. O conjunto do Arizona terminou a fase regular na 11.ª posição da Conferência Oeste, com 36 vitórias e 46 derrotas.

OFFICIAL: The Phoenix Suns announced today that the organization has relieved head coach Mike Budenholzer of his duties.



The Suns released the following statement:

Competing at the highest level remains our goal, and we failed to meet expectations this season. Our fans deserve…