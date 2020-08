Cliff Robinson morreu este sábado aos 53 anos.

Os Portland Trail Blazers, equipa que representou entre 1989 e 1997, apresentaram publicamente condolências à família do seu histórico jogador, cuja causa da morte não foi divulgada.

Robinson foi considerado o melhor sexto jogador da competição em 1993 e fez parte da equipa All Star no ano seguinte.

O jogador teve uma carreira de 18 anos na NBA, tendo além dos Portland representado Phoenix Suns, Detroit Pistons, Golden State Warriors e New Jersey Nets, onde se aposentou, em 2007, então com 41 anos.

The Trail Blazers organization is deeply saddened by the passing of Trail Blazers great Cliff Robinson. We extend our heartfelt condolences to Cliff’s family & loved ones. Uncle Cliffy will be greatly missed by the Trail Blazers & all of Rip City.https://t.co/X4ixK1XCPT pic.twitter.com/0njgpimiBH