Depois do primeiro jogo ter sido adiado devido aos casos de covid-19, os Houston Rockets entraram a perder na liga norte-americana de basquetebol, com a derrota ante os Portland Trail Blazers, por 128-126, no prolongamento.

Depois da igualdade a 113 pontos no tempo regulamentar, CJ McCollum e James Harden protagonizaram um duelo à parte para decidir o jogo, tendo a equipa da casa levado a melhor, apesar de Harden – de quem muito se tem falado nos Estados Unidos por infrações a regras anti covid-19 e por querer sair da equipa – ter feito história. Com 44 pontos e 17 assistências, o armador tornou-se o primeiro jogador da história da NBA a fazer mais de 40 pontos e mais de 15 assistências no seu primeiro jogo de uma época no campeonato.

CJ McCollum foi a outra figura maior da partida, igualmente com 44 pontos, além de três ressaltos e oito assistências.

Entre os outros nove jogos de sábado, houve outro a ser decidido no prolongamento. Os Cleveland Cavaliers venceram os Detroit Pistons por 119-128, após o empate a 101 no final do quarto período.

Resultados da última noite:

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks, 112-122

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder, 107-109

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers, 119-128 (após prolongamento)

Washington Wizards-Orlando Magic, 120-130

New York Knicks-Philadelphia 76ers, 89-109

Chicago Bulls-Indiana Pacers, 106-125

San Antonio Spurs-Toronto Raptors, 119-114

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves, 111-116

Portland Trail Blazers-Houston Rockets, 128-126

Sacramento Kings-Phoenix Suns, 106-103